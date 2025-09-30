Mercato Juve occhi puntati sul nuovo Rabiot | Comolli prova il colpaccio in vista della prossima sessione invernale | in agenda primi contatti

Mercato Juve, si guarda in Francia per il colpo di gennaio: previsti nuovi contatti per un giovanissimo centrocampista. Di chi si tratta. Il mercato Juve  ha le idee chiare: a gennaio arriverà un rinforzo a centrocampo. E se da un lato si monitorano profili di grande esperienza come  Sergej Milinkovic-Savic, dall’altro il Direttore Generale  Damien Comolli  lavora sotto traccia per un colpo di enorme prospettiva, un giovanissimo talento che in patria hanno già ribattezzato il “nuovo  Rabiot “. Secondo le ultime indiscrezioni di  Tuttosport, la  Juve  si sarebbe già mossa. Calciomercato Juve: il prescelto è Ayyoub Bouaddi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

