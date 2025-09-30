Mercato annonario di viale Don Morosini via al progetto di finanza per la riqualificazione

30 set 2025

Via libera al progetto di finanzia per la riqualificazione del vecchio mercato annonario di Latina in viale Don Morosini, chiuso ormai da 12 anni per le sue carenze strutturali e igieniche. La giunta comunale di Latina ha approvato la delibera di interesse alla realizzazione del progetto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

