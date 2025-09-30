Mercatino di Frosinone Alta

Il 5 ottobre spazio al dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artigiani nel Borgo in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato all'artigianato di Rossella Testa, si terrà ogni prima domenica del mese in Piazza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Mercatino a Frosinone Alta

Comunicazione – Sospensione del Mercatino a Frosinone Alta L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che il mercatino previsto per domenica 7 settembre a Frosinone alta non avrà luogo. La decisione si rende necessaria per consentire lo svo - facebook.com Vai su Facebook

Tre giorni di street food a Frosinone Alta: in scena cibo di qualità, musica, dibattiti e anche quiz a premi - L'atteso evento, che prenderà il via domani (venerdì 19) e durerà fino a domenica 21, avrà luogo tra piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica e piazza Turriziani ... Si legge su tunews24.it