Merate chiede di spostare l’auto che blocca le ambulanze | addetto alla sicurezza aggredito da una donna

Merate (Lecco) – Le urla, gli insulti, pesantissimi, poi la violenta manata in faccia. Gli ha graffiato il volto con le unghie affilate: un paio di centimetri più su e lo avrebbe accecato. Luigi Tramontin, 43 anni, addetto alla sicurezza all’interno dell’ospedale di Merate, le aveva solo chiesto di spostare l’auto, perché l’aveva posteggiare dove non poteva, sulla via di passaggio delle ambulanze e degli altri mezzi di soccorso. Gigi, come lo chiamano tutti, apprezzatissimo per i suoi modi garbati e il sorriso sempre sulle labbra, l’altra sera, quasi a fine turno, stava effettuando il giro di chiusura delle porte esterne del San Leopoldo Mandic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

