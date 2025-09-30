Menopausa benessere femminile e trattamenti innovativi | se ne parla in un incontro a Spoltore

Il prossimo 3 ottobre, nella casa Oliveto di Spoltore, si terrà un incontro per affrontare temi quali menopausa, benessere femminile e trattamenti innovativi per il miglioramento della qualità della vita con nuove tecnologie avanzate. L’appuntamento è rivolto a medici e pazienti ed è organizzato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

