Meno Stato più mercato più libertà | perché il capitalismo è il miglior sistema possibile
«In troppi continuano a pensare che l’economia sia qualcosa di statico, una torta, per cui se qualcuno ne mangia una fetta ne rimane meno per gli altri; invece bisogna rendersi conto che l’economia è dinamica e che quindi l’importante è far crescere la torta usando il lievito della libertà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: meno - stato
"Un pilastro", ma se "fossi stato meno nervoso"... Fognini, i fan commentano il ritiro
MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sarei divertito di più con un giro in meno, Marquez è stato bravo”
I due giocatori a meno di un passo dal Frosinone, anche Urbanski ha le valige in mano e non è stato convocato. Piace il giovane Pessina. Baldursson e Raimondo verso la Ciociaria
Il servizio, nella nostra regione, è stato avviato oltre un anno fa. Prima in 73 uffici postali di comuni con meno di 15mila abitanti, poi in quelli della città di Aosta. A livello nazionale, sono stati oltre 100mila i rilasci. #aostasera #società - facebook.com Vai su Facebook
Per le elezioni in Moldavia i partiti di opposizione sono stati banditi dalle elezioni. E meno male che è la Russia la “minaccia alla democrazia”…. - X Vai su X
Meno Stato e più mercato. Come sarà la sanità ai tempi di Trump - Il neo presidente taglierà gli 85 miliardi l’anno (un decimo delle spese militari) ... Secondo quotidianosanita.it