Membro di una gang di ladri trovato in albergo a Muggia con la fidanzata | arrestato latitante

Triesteprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soggiornava beatamente in un albergo a Muggia con la fidanzata, ma su di lui pendeva un mandato d’arresto internazionale perché faceva parte di una banda di ladri. Si tratta di un cittadino russo di 48 anni, che è stato arrestato dalla polizia di Stato nella tarda serata dello scorso 26 settembre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: membro - gang

Violenta una ragazza insieme a un altro membro della baby gang: si aggrava la posizione del "boss"

James Gunn rivela perché Superman non è un membro ufficiale della Justice Gang del DCU

Peacemaker Stagione 2: la Justice Gang aggiunge un membro a sorpresa nel riepilogo che spiega la continuità del DCU

Cerca Video su questo argomento: Membro Gang Ladri Trovato