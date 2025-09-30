Membro di una gang di ladri trovato in albergo a Muggia con la fidanzata | arrestato latitante
Soggiornava beatamente in un albergo a Muggia con la fidanzata, ma su di lui pendeva un mandato d’arresto internazionale perché faceva parte di una banda di ladri. Si tratta di un cittadino russo di 48 anni, che è stato arrestato dalla polizia di Stato nella tarda serata dello scorso 26 settembre. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
