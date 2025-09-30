Meloni | Flotilla si fermipace a rischio

20.28 "Ieri Trump ha fatto una proposta che l'Italia sostiene, vediamo se sarà accolta da Hamas". Lo afferma la premier Meloni facendo appello all'opposizione: "Giovedì in Aula ci saranno delle mozioni in cui si parlerà della questione palestinese, mi piacerebbe che l'Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero". Poi torna a chiedere alla Flotilla per Gaza di fermarsi: "Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per impedire la pace, alimentare il conflitto", dice Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it