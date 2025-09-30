Meloni | Flotilla si fermipace a rischio
20.28 "Ieri Trump ha fatto una proposta che l'Italia sostiene, vediamo se sarà accolta da Hamas". Lo afferma la premier Meloni facendo appello all'opposizione: "Giovedì in Aula ci saranno delle mozioni in cui si parlerà della questione palestinese, mi piacerebbe che l'Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero". Poi torna a chiedere alla Flotilla per Gaza di fermarsi: "Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per impedire la pace, alimentare il conflitto", dice Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
Meloni, Flotilla si fermi,se forza il blocco a rischio Piano Usa - "Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra
Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'.