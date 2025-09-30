Meloni torna sulla vittoria nelle Marche | Il Pd tratta i cittadini da stupidi
Giorgia Meloni nel comizio a Lamezia Terme con gli altri leader del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato per un secondo mandato come governatore del centrodestra. La presenza di tutti i leader della coalizione di maggioranza sul palco a poche ore dalla proclamazione della vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche ha un significato preciso ma si colloca anche in un contesto geopolitico molto complesso. Il premier è tornato esplicitamente sulla vittoria del centrodestra nelle Marche, che dimostra " che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dagli slogan facili e dal fumo gettato negli occhi e non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato in Palestina, la gente non è stupida, i marchigiani hanno capito quanto quella mossa fosse disperata ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
Meloni torna sulla vittoria nelle Marche: "Il Pd tratta i cittadini da stupidi" - Da Lamezia Terme, Giorgia Meloni ha fatto un appello alle opposizioni: "Mi piacerebbe che l'Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero" ... Da ilgiornale.it
Elezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni e la reazione dell’opposizione - La premier: “Gli elettori premiano suo lavoro, certa che continuerà con la stessa passione e determinazione". Scrive quotidiano.net