Meloni torna sulla vittoria nelle Marche | Il Pd tratta i cittadini da stupidi

Giorgia Meloni nel comizio a Lamezia Terme con gli altri leader del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato per un secondo mandato come governatore del centrodestra. La presenza di tutti i leader della coalizione di maggioranza sul palco a poche ore dalla proclamazione della vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche ha un significato preciso ma si colloca anche in un contesto geopolitico molto complesso. Il premier è tornato esplicitamente sulla vittoria del centrodestra nelle Marche, che dimostra " che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dagli slogan facili e dal fumo gettato negli occhi e non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato in Palestina, la gente non è stupida, i marchigiani hanno capito quanto quella mossa fosse disperata ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

