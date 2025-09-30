Meloni stronca la Flotilla | Non dateci lezioni l' obiettivo è l' escalation
"Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare "un pericolo" civili disarmati e navi cariche di aiuti". Lo scrive in un post su 'X' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco. Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l'escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino", conclude. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
