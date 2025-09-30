Meloni | solo i cittadini ci possono mandare a casa
Roma, 30 set. (askanews) – “Roberto Occhiuto ci ha chiamato qua prima del tempo” con le sue dimissioni ma “è una scelta che comprendo e condivido e che racconta qualcosa di come siamo fatti, di cosa c’è nel nostro Dna in cui c’è sempre il fatto che sono i cittadini a dover dire se si fidano di noi, che ci mettono in sella e sono gli unici che ci possono mandare a casa. Finché abbiamo il consenso il resto si affronta a testa alta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un comizio a Lamezia Terme a sostegno del candidato governatore Roberto Occhiuto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
