Meloni-Schlein la partita vera oltre le Marche | tra stabilità di governo e sfida sul futuro
Gli esami non finiscono mai. Dopo le Marche, per Giorgia Meloni il vero banco di prova sarà la legge di Stabilità, la gestione della crisi europea e la capacità di tenere insieme una coalizione con sensibilità diverse, soprattutto sui conflitti internazionali. La premier può vantare un record senza precedenti — tre anni di luna di miele con il Paese — ma resta esposta a incognite che vanno oltre i confini nazionali. La delusione dell’opposizione. Per l’ opposizione, che aveva impostato le Regionali come primo passo della remuntada, il voto marchigiano segna una sconfitta netta. Non mette in discussione il progetto del rassemblement, ma ne interroga la linea: quella che dovrebbe trasformare un’alleanza aritmetica in una coalizione percepita come fit to lead, cioè capace di governare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
