Meloni | parole odio possono portare violenza storia già vissuta
Roma, 30 set. (askanews) – "Odio e violenza sembrano avere troppo spesso il sopravvento, si moltiplica la schiera di chi cerca di avvelenare il dibattito ma serve responsabilità perché con le parole non si scherza e possono diventare brodo di coltura per frange violente, una storia che l'Italia ha già attraversato e non permetteremo che torni. Per noi" chi sta dall'altra parte è "un avversario ma mai un nemico da abbattere, questo è un privilegio che lasciamo agli altri. La maggioranza silenziosa è più forte delle minoranze rumorose. E la maggioranza ci chiede di andare avanti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un comizio a Lamezia Terme a sostegno del candidato governatore Roberto Occhiuto.
