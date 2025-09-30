Meloni | La Flotilla si fermi Il piano Trump è una speranza
Chiede alla Flotilla di fermarsi, invita alla responsabilità dopo la proposta arrivata ieri dalla Casa bianca: "Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile palestinese e stabilizzare la regione", dice la premier Giorgia Meloni con una nota. "Questa speranza poggia su un equilibrio fragile, che in molti sarebbero felici di poter far saltare. Temo che un pretesto possa essere dato proprio dal tentativo della Flotilla di forzare il blocco navale israeliano", si legge ancora nel comunicato, che chiama direttamente in causa gli attivisti in navigazione verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
