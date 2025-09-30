Meloni in Calabria per Occhiuto | Solo i cittadini possono mandarci a casa
(Adnkronos) – "Roberto Occhiuto ci ha chiamato qui un po' prima del tempo, però è una scelta che io comprendo e che condivido. E che racconta qualcosa di come siamo fatti, del nostro dna. Nel nostro dna c'è sempre e soprattutto il fatto che sono i cittadini a dire, a dover dire se si fidano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: meloni - calabria
Meloni mette in moto le Marche, Zaia all’assalto di Venezia e Urso apre il fronte Calabria
Meloni si prepara alle Regionali: Occhiuto punta al bis, centrosinistra in tilt sulla Calabria
Siccità ed emergenza idrica in Calabria, Sbarra: "È priorità del governo Meloni"
Meloni, iter per uscita commissariamento sanità Calabria. La premier alla manifestazione del centrodestra: Se lo merita #ANSA - X Vai su X
Un volo di linea verso la Calabria per impegni di campagna elettorale mette l'una di fronte all'altra #GiorgiaMeloni e #EllySchlein. Ma ci sono anche #Tajani, #Bonelli e #Fratoianni: l'aereo "più pazzo del mondo" - facebook.com Vai su Facebook
Meloni in Calabria per Occhiuto: "Solo i cittadini possono mandarci a casa" - La premier sul palco di Lamezia Terme per il candidato alle regionali: "Finché abbiamo il consenso dei cittadini tutto il resto si affronta e si affronta a testa alta" "Roberto Occhiuto ci ha chiamato ... Lo riporta adnkronos.com
Meloni da Lamezia: ‘Con Occhiuto la Calabria continua a crescere, la fiducia dei cittadini non sarà tradita’ - Il discorso della Premier a sostegno di Occhiuto e l'annuncio finale: "Avviato l'iter per la conclusione della gestione commissariale della sanità in Calabria" ... Riporta citynow.it