Meloni | Il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi
Arrivata a Lamezia Terme per chiudere il comizio del centrodestra per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, Giorgia Meloni ha duramente attaccato il Partito democratico, sottolineando «il cinismo di chi sfrutta le tragedie per racimolare voti». Lo «straordinario risultato» ottenuto da Francesco Acquaroli, che ha ottenuto la riconferma nelle Marche battendo il dem Matteo Ricci, ha affermato, «dimostra che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra ». Gli italiani, ha dichiarato Meloni, «guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dagli slogan facili e dal fumo gettato negli occhi» e «non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice ‘vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato di Palestina ’». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: meloni - gaza
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Tg2000, #29gennaio 2025 – ore 18.30 #Almasri #Meloni #Avvisodigaranzia #Gaza #Israele #Netanyahu #Trump #PapaFrancesco #Congo #ChiaraFerragni #maltempo #Tennis #Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Meloni all’Onu contro Netanyahu: “A Gaza Israele ha superato i limiti”. Ecco gli altri temi della puntata. #25settembre - X Vai su X
Meloni, il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi - Lo "straordinario" risultato di Francesco Acquaroli nelle Marche dimostra "che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dag ... Scrive msn.com
Meloni: “Il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi”. Poi chiede “voto compatto” sul piano Trump - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Lamezia Terme nel comizio del centrodestra per la ... Come scrive msn.com