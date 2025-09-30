Arrivata a Lamezia Terme per chiudere il comizio del centrodestra per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, Giorgia Meloni ha duramente attaccato il Partito democratico, sottolineando «il cinismo di chi sfrutta le tragedie per racimolare voti». Lo «straordinario risultato» ottenuto da Francesco Acquaroli, che ha ottenuto la riconferma nelle Marche battendo il dem Matteo Ricci, ha affermato, «dimostra che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra ». Gli italiani, ha dichiarato Meloni, «guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dagli slogan facili e dal fumo gettato negli occhi» e «non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice ‘vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato di Palestina ’». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni: «Il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi»