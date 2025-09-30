Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito | cosa si sono detti dopo l’atterraggio

La campagna elettorale per le elezioni regionali passa anche da un volo di linea Ita diretto a Lamezia Terme, con a bordo quasi tutti i protagonisti della prossima sfida in calendario, stavolta in Calabria. Archiviato il primo round nelle Marche, Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono ritrovati tutti sullo stesso aereo pronti per andare a sostenere i rispettivi candidati, Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra. La scena a bordo. Prima di salire a bordo, le due leader si sono incrociate e hanno scambiato un veloce saluto. 🔗 Leggi su Open.online