Meloni e Schlein sullo stesso aereo Il caso Gaza e Flotilla irrompe nei comizi in Calabria

Roma, 30settembre 2025 – Comitiva bizzarra. Sullo stesso volo ITA, partito da Ciampino, si ritrovano Meloni, Tajani, Lupi, Fratoianni, Bonelli, Schlein, De Poli. Arrivano tutti a Lamezia Terme per tirare la volata ai rispettivi candidati a governare la Calabria, ma gli esponenti di destra si fermano. Gli altri, quelli di sinistra proseguono scaglionati: la segretaria del Pd a Crotone, Fratoianni a Catanzaro, Bonelli a Paola. La fortunata coincidenza, assicurano tutti, non è stata sfruttata per un vero dialogo ad alta quota tra maggioranza e opposizione: qualche battuta sulle Marche, scambi di vedute sulla Flotilla e la promessa fatta a Elly di tenerla aggiornata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni e Schlein sullo stesso aereo. Il caso Gaza e Flotilla irrompe nei comizi in Calabria

