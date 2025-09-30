Meloni e Schlein si incontrano sullo stesso aereo | i temi del faccia a faccia

Liberoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo di linea verso la Calabria per impegni di campagna elettorale mette l'una di fronte all'altra Giorgia Meloni e Elly Schlein. La premier e la leader del principale partito di opposizione. Secondo quanto riporta Repubblica, il presidente del Consiglio e Schlein erano diretti allo scalo di Lamezia Terme. A bordo, sempre secondo indiscrezioni, le due si sarebbero solo incrociate. Inutile dire che da un lato c'era l'entusiasmo per la vittoria di Acquaroli nelle Marche di ieri, dall'altro i musi lunghi per una sconfitta del tutto annunciata per la campagna, totalmente disastrosa di Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

meloni e schlein si incontrano sullo stesso aereo i temi del faccia a faccia

© Liberoquotidiano.it - Meloni e Schlein si incontrano sullo stesso aereo: i temi del faccia a faccia

In questa notizia si parla di: meloni - schlein

Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”

Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?

Anche foto di Meloni e Schlein finiscono sul forum "Phica.eu"

meloni schlein incontrano stessoMeloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio - Tutti diretti a Lamezia Terme, per la prossima sfida delle Regionali in Calabria. Da open.online

meloni schlein incontrano stessoMeloni e Schlein sullo stesso aereo per la Calabria, incontro casuale per il leader Dem ed il Premier - Dopo le elezioni regionali nelle Marche ed in Valle d’Aosta, domenica e lunedì sarà il turno della Calabria dove si scontreranno Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Schlein Incontrano Stesso