Meloni domina i sondaggi politici Schlein e Conte costretti all’asse disperato
L’ultima rilevazione sulle intenzioni di voto condotta da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per il programma televisivo Porta a Porta fotografa una situazione politica italiana che vede Fratelli d’Italia (FdI) mantenere saldamente il suo primato, attestandosi ampiamente sopra la soglia del 30%. I dati, che evidenziano le variazioni rispetto al sondaggio precedente del 16 settembre, confermano la leadership del partito guidato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e mettono in luce i movimenti, seppur contenuti, delle altre principali forze politiche del Paese, con il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5S) che cercano di ridurre il gap ma rimangono distanziati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
