Meloni | Continuiamo a lavorare col sorriso avversari non sono nemici

“Dobbiamo continuare a lavorare con il sorriso sulle labbra, a raggiungere risultati, a riformare con coraggio questa Nazione, a mettere la faccia su quello che facciamo, e a condurre il dibattito politico con la consapevolezza che chi c’è dall’altra parte è sì un avversario che vuoi sconfiggere, ma non sarà mai un nemico che vuoi abbattere. Questo è un privilegio che lasciamo agli altri”. Così la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo a Lamezia Terme al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
