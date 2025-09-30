Meloni attacca la Flotilla | Rischia di sabotare la pace
La premier Giorgia Meloni ha preso una posizione ferma e decisa sui social media, replicando alle accuse mosse dalla cosiddetta “Flottiglia” internazionale. Le dichiarazioni della Presidente del Consiglio sono una chiara presa di distanza dall’interpretazione che l’iniziativa, apparentemente volta a portare soccorso a popolazioni in difficoltà, stia operando in un contesto di rischio calcolato o, peggio ancora, di strumentalizzazione politica. Il tono del suo intervento riflette stupore e una netta incomprensione rispetto all’attacco ricevuto, incentrato sull’accusa di considerare civili disarmati e navi cariche di aiuti come una minaccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
