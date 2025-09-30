Meloni alla Flotilla | Rischiate di far saltare la tregua Israele pronta a entrare in azione La fregata Alpino | Non vi seguiamo più
Le notizie in diretta sulla missione per portare aiuti a Gaza. Ankara: «Forze armate turche pronte a intervenire». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: meloni - flotilla
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
Flotilla, l'appello di Meloni e la reazione di Israele: "Ascoltatela" - X Vai su X
#ottoemezzo Italo Bocchino condivide le parole di Mattarella e Meloni sulla missione della Global Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Meloni a Flotilla: "Risparmiateci le lezioni di morale". Il vero motivo della missione - "Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare 'un pericolo' civili disarmati e navi cariche di aiuti. Secondo iltempo.it
Meloni a Flotilla: "Risparmiateci lezioni sulla pace, se volete l'escalation" - Premier secca: "Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - Si legge su huffingtonpost.it