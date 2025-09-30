Meloni a Flotilla | Risparmiateci le lezioni di morale Il vero motivo della missione

"Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare 'un pericolo' civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni che, per la prima volta, interviene sul caso della spedizione partita dai porti della Sicilia. "Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l'escalation. 🔗 Leggi su Iltempo.it

