Meloni a Flotilla | Risparmiateci le lezioni di morale Il vero motivo della missione
"Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare 'un pericolo' civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni che, per la prima volta, interviene sul caso della spedizione partita dai porti della Sicilia. "Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l'escalation. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: meloni - flotilla
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
Meloni: "La Flotilla si fermi, se forza il blocco a rischio il Piano Usa per il Medio Oriente. La speranza di pace poggia su un equilibrio fragile, che in molti sarebbero felici di poter far saltare" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/09/30/meloni-la-flotilla-si - X Vai su X
#ottoemezzo Italo Bocchino condivide le parole di Mattarella e Meloni sulla missione della Global Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Meloni a Flotilla: "Risparmiateci le lezioni di morale". Il vero motivo della missione - "Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare 'un pericolo' civili disarmati e navi cariche di aiuti. Come scrive iltempo.it
Meloni a Flotilla: "Risparmiateci lezioni sulla pace, se volete l'escalation" - Premier secca: "Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - Riporta huffingtonpost.it