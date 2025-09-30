Meldola festeggia la campionessa mondiale di carp fishing Fabiola Galassi

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La meldolese Fabiola Galassi ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di carp fishing, che si è svolto in Umbria dal 16 al 19 luglio. Oltre a questo importante traguardo, sempre negli stessi giorni insieme alle sue sette compagne di nazionale, ha conquistato anche la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meldola - festeggia

Campionesse leggendarie: la festa dell’Italvolley femminile per il trionfo al Mondiale - L’adrenalina si scioglie nelle note di una canzone e in un ballo liberatorio. Lo riporta iodonna.it

Grottazzolina festeggia la campionessa Carlotta Cambi - Oggi sarà una giornata di festa per Grottazzolina che festeggerà una fresca campionessa del mondo. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Meldola Festeggia Campionessa Mondiale