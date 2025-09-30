Meldola festeggia la campionessa mondiale di carp fishing Fabiola Galassi

La meldolese Fabiola Galassi ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di carp fishing, che si è svolto in Umbria dal 16 al 19 luglio. Oltre a questo importante traguardo, sempre negli stessi giorni insieme alle sue sette compagne di nazionale, ha conquistato anche la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it