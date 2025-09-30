Meldola festeggia la campionessa mondiale di carp fishing Fabiola Galassi
La meldolese Fabiola Galassi ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di carp fishing, che si è svolto in Umbria dal 16 al 19 luglio. Oltre a questo importante traguardo, sempre negli stessi giorni insieme alle sue sette compagne di nazionale, ha conquistato anche la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: meldola - festeggia
Caffè Del Viale | Meldola - facebook.com Vai su Facebook
Campionesse leggendarie: la festa dell’Italvolley femminile per il trionfo al Mondiale - L’adrenalina si scioglie nelle note di una canzone e in un ballo liberatorio. Lo riporta iodonna.it
Grottazzolina festeggia la campionessa Carlotta Cambi - Oggi sarà una giornata di festa per Grottazzolina che festeggerà una fresca campionessa del mondo. Come scrive ilrestodelcarlino.it