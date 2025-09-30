La doppia espulsione comminata dall’arbitro Mongiorgi di Cesena a Saracino e Vanga a fine gara dopo la vittoria di Monteombraro non è andata giù al Medolla San Felice, che in attesa dell’uscita del comunicato con le squalifiche ha mandato una nota scritta all’Aia. "Saracino ha sbagliato reagendo alle provocazioni di Momodu – spiega il presidente medollese Giovanni Levati – ed è giusto che venga sanzionato. Ma Vanga è andato solo a dividere i due per riportare la calma e il suo rosso non ha senso, probabilmente si è trattato di un errore di persona. Abbiamo anche un video in cui si vede bene tutto, speriamo che l’arbitro ammetta il suo errore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medolla Sf, lettera all’Aia: "Inspiegabile il rosso a Vanga"