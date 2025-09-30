Mediterraneo polo artistico d' eccellenza | gemellaggio tra le Accademie di belle arti di Reggio Calabria e Catanzaro

Un segnale forte arriva dal mondo dell'alta formazione artistica: le Accademie di Belle Arti di Catanzaro e Reggio Calabria hanno dato vita a un gemellaggio istituzionale e culturale, fondato sulla condivisione di obiettivi, progetti e visione per il futuro. Un'unione concreta, sancita attraverso.

È scomparso un visionario, un grande imprenditore che ha fatto sognare la mia generazione nella possibilità di creare proprio in Sicilia il più grande polo di #innovazione del Mediterraneo. Con #PasqualePistorio anche l'impossibile, il sogno dell'#EtnaValley,

Allora tutti pronti? Appuntamento dalle 10 di Lunedì 22 a Ivrea, Polo Universitario Officina H, per la presentazione della XXII edizione della Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità e la premiazione del Premio ScriViAmo 2025!! E poi? E poi si parte!!!

Il Sud Italia non è più il fanalino di coda d'Europa, ma un polo strategico del Mediterraneo - La terza edizione del Forum "Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-

Ad Assisi nasce un polo artistico-musicale e formativo - musicale e formativo di risonanza nazionale ed internazionale il progetto Ascesi, accademia musicale e centro artistico multifunzionale che nasce ad ...