Mediterranea mobilità gratuita per gli studenti e tutto il personale universitario | ecco linee e info

L’università Mediterranea di Reggio Calabria rafforza il suo volto di comunità sempre più inclusiva che si qualifica per le azioni e per i percorsi di equità, accessibilità e solidarietà messi in essere a supporto dei suoi giovani. Va in questa direzione la decisione di estendere la copertura dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

