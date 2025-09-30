"EBSTA è l’acronimo di Event-Based Sensing for Telemedicine and Archaeology. Indica un progetto che unisce due mondi apparentemente lontani – la medicina e l’archeologia – attraverso l’uso di una tecnologia innovativa: le telecamere ’event- based’. Questi sensori, diversamente dalle telecamere tradizionali, non scattano immagini a intervalli regolari, ma registrano solo i cambiamenti di luce nei singoli pixel, garantendo altissima precisione e tempi di risposta rapidissimi. Queste caratteristiche rendono le telecamere event-based particolarmente adatte per ambienti dinamici e impegnativi, con applicazioni potenzialmente rivoluzionarie sia in campo medico che archeologico", Gionata Salvietti spiega così il progetto di ricerca di cui è coordinatore per il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina e archeologia. Sensori per ’guidare’ chirurgia e siti di scavo