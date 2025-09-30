Medici di famiglia in Lombardia il concorso per la scuola di formazione è un flop | Mancheranno 140 camici bianchi
Si erano iscritti in più di 600, ma si sono presentati solo in 306, la metà. Questo significa che in Lombardia, rispetto al fabbisogno calcolato per i prossimi tre anni, mancheranno circa 140 medici di famiglia. Il concorso per l’accesso al corso regionale di formazione in medicina generale è stato un flop. Non verranno coperti neanche i coperti messi a bando dalla scuola, che quest’anno erano 390. E il rischio è che anche tra quelli che hanno partecipato ci possano essere delle defezioni nelle prossime settimane. A lanciare l’allarme è stata Anna Pozzi, segretaria di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) di Milano: “Contrariamente alle previsioni, si sono presentati solo 306 colleghi alle prove, su oltre 600 che si erano iscritti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
