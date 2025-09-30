mediaset il cambiamento della programmazione oggi 30 settembre grazie a una donna

modifiche alla programmazione di canale cinque: la sospensione di una soap turca. Le recenti variazioni nel palinsesto di Canale Cinque hanno portato a un cambiamento significativo nella trasmissione di alcune produzioni televisive. In particolare, la popolare soap opera turca La forza di una donna subirà una riduzione delle puntate quotidiane, in risposta all’introduzione del nuovo palinsesto dedicato al Grande Fratello e ad altri programmi pomeridiani. Questi adattamenti sono stati necessari per creare spazio alle nuove fasce dedicate ai reality show e agli approfondimenti giornalistici. orari aggiornati e modifica della durata delle puntate de La forza di una donna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

