Media arabi | Hamas discuterà piano pace

7.00 "Ansioso di fermare la guerra e porre fine alle sofferenze della sua popolazione", Hamas "discuterà la proposta di pace di Trump all'interno dei quadri di leadership, e con le fazioni palestinesi, per studiarla e presentare una risposta che rappresenti tutto il popolo" Lo scrive il canale saudita Al-Sharq all'indomani del piano in 20 punti accettato da Israele alla Casa Bianca e poi presentato alle parti attraverso i mediatori Egitto e Qatar. Anche questi lo hanno accettato,con Giordania,Arabia Saudita,Emirati,Turchia,Marocco,Bahrein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it