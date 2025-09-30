MCU | Marvel ha rimosso un film senza titolo dal proprio listino

I prossimi due film evento MCU “ Avengers: Doomsday ” e “ Avengers: Secret Wars ” sono attesi nelle sale tra il 2026 ed il 2027, ma prima ancora c’era spazio per un film senza titolo. Ebbene, come sottolineato nel primo paragrafo “c’era spazio”, di fatto da ieri Disney e Marvel Studios (via SuperHeroHype ) hanno rimosso un film senza titolo che da tempo stazionava cronologicamente tra l’uscita di “ Doomsday ” (18 dicembre 2026) e “ Secret Wars ” (17 dicembre 2027). La data del 23 luglio 2027 pertanto rimarrà vuota, ad oggi l’unico film Marvel programmato tra i due eventi Avengers è Spider-Man: Brand New Day, le cui riprese sono attualmente in pausa per l’infortunio capitato a Tom Holland nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - MCU | Marvel ha rimosso un film senza titolo dal proprio listino

Misterioso film rimosso dalla pianificazione Marvel 2027

