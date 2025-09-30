McDaniel loda WR per la reazione a un infortunio all’orrore mentre Miami Dolphins ha battuto New York Jets

2025-09-30 09:35:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore di Miami Dolphins Mike McDaniel ha salutato l’ampio ricevitore Tyreek Hill per il modo ispiratore che ha gestito un infortunio al ginocchio che probabilmente lo terrà fuori per il resto della stagione. Hill è stato tolto dal campo su un carrello all’inizio del terzo trimestre mentre i Delfini hanno battuto i New York Jets 27-21. Il 31enne si è slogato il ginocchio sinistro ed è stato portato direttamente in ospedale dove ulteriori test determineranno quanti danni sono stati causati al resto dell’articolazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com