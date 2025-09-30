Mazzieri sul rilancio del baseball | Cervelli ha ridato una identità Ha cercato i giocatori anche in Serie B

Marco Mazzieri, presidente della FIBS, la Federazione Italiana Baseball Softball, ha tracciato ai microfoni federali un bilancio al termine degli Europei 2025 di baseball, conclusi dagli azzurri al secondo posto dopo la sconfitta in finale contro i Paesi Bassi. Le parole a caldo del presidente federale, pubblicate soltanto oggi: “ C’è rammarico, c’è anche un po’ di dispiacere, devo dire, profondo. Insomma, vedere questi ragazzi in lacrime alla fine della partita è sempre un po’ doloroso da questo punto di vista, perché io so quello che ci hanno messo loro, lo staff, e tutto quello che c’è stato intorno all’organizzazione di questo evento, per cui fa proprio male, insomma fa male alle emozioni questa roba qua “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mazzieri sul rilancio del baseball: “Cervelli ha ridato una identità. Ha cercato i giocatori anche in Serie B”

