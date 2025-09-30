Maxi rissa fuori dall'Hulala Club tra buttafuori e clienti a Ostiense | polizia chiude il locale

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La violenta lite è iniziata intorno alle 23.50 del 19 settembre, dopo che gli addetti alla sicurezza hanno impedito l'accesso a un gruppo di ragazzi. Il questore ha disposto la chiusura del club per dieci giorni, dopo che due buttafuori sono stati trovati senza i necessari permessi per lavorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

