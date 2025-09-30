Maxi operazione dei carabinieri | smantellata associazione a delinquere per traffico di droga 18 arresti nel Salento tra cui il nipote di uno storico capo clan della Sacra Corona Unita
Una maxi operazione dei carabinieri ha colpito al cuore un’organizzazione criminale radicata a Lecce, nel Salento. Diciotto persone sono finite in carcere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Lecce, con accuse che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti alla detenzione abusiva di armi, passando per lesioni aggravate, tentata estorsione e ricettazione. Il tutto con l’aggravante del metodo mafioso. Al vertice il nipote di un boss storico. Secondo gli inquirenti, a guidare la presunta associazione c’era Vito Paolo Vacca, 31 anni, di Racale, arrestato insieme agli altri indagati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
