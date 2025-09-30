Maxi operazione dei carabinieri | smantellata associazione a delinquere per traffico di droga 18 arresti nel Salento tra cui il nipote di uno storico capo clan della Sacra Corona Unita

Lanotiziagiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maxi operazione dei carabinieri ha colpito al cuore un’organizzazione criminale radicata a Lecce, nel Salento. Diciotto persone sono finite in carcere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Lecce, con accuse che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti alla detenzione abusiva di armi, passando per lesioni aggravate, tentata estorsione e ricettazione. Il tutto con l’aggravante del metodo mafioso. Al vertice il nipote di un boss storico. Secondo gli inquirenti, a guidare la presunta associazione c’era Vito Paolo Vacca, 31 anni, di Racale, arrestato insieme agli altri indagati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

maxi operazione dei carabinieri smantellata associazione a delinquere per traffico di droga 18 arresti nel salento tra cui il nipote di uno storico capo clan della sacra corona unita

© Lanotiziagiornale.it - Maxi operazione dei carabinieri: smantellata associazione a delinquere per traffico di droga, 18 arresti nel Salento tra cui il nipote di uno storico capo clan della Sacra Corona Unita

In questa notizia si parla di: carabinieri - smantellata

Giugliano in Campania: Nonna, madre e pusher. Carabinieri arrestano 41enne. Smantellata piazza di spaccio a gestione familiare

Blitz dei Carabinieri a Catania: smantellata base di spaccio a San Cristoforo

Blitz antidroga dei Carabinieri: smantellata rete di spaccio tra Artena, Valmontone, Segni e Carpineto Romano

maxi operazione carabinieri smantellataArmi e droga nel Salento, maxi operazione all’alba: 18 misure cautelari. Smantellato il clan erede di Vacca – NOMI - Una vasta operazione contro la criminalità organizzata salentina, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, è andata in scena questa mattina nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Me ... msn.com scrive

maxi operazione carabinieri smantellataMaxi operazione antimafia in Salento: impegnati più di 100 carabinieri - Decine di provvedimenti cautelari nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Carabinieri Smantellata