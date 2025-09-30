Maxi-inchiesta sulle mascherine Covid la Procura chiede due anni e 4 mesi per Marcello Minenna

Si avvicina alle battute finali il processo che nasce dalla maxi-inchiesta della Procura di Forlì su una  grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all'Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro, che ha riguardato anche l'ex deputato Gianluca Pini (ha già patteggiato una pena di due anni). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

