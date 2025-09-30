Maxi furto nella notte ladri sfondano la saracinesca di un'oreficeria e rubano migliaia di euro di gioielli

Forzata la saracinesca e rotte le vetrine: ladri in azione a Largo Don Orione, quartiere Appio Latino a Roma. Rubati gioielli e argenteria. Indagini in corso da parte dei carabinieri per identificarli e quantificare il bottino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: furto - notte

Valerio Morabito Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Compagnia: «Spettacolo confermato a Bozzolo»

Prato Sardo, furto nella notte alla sede Arst: scassinata la cassaforte, bottino da 12mila euro

Razzia al cimitero in Brianza: maxi furti di statue in bronzo e rame - Ladri in azione al cimitero di Ronco Briantino: portate via statue, vasi e manufatti in bronzo e rame. Lo riporta monza-news.it