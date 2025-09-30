Maxi concorso Agenzia delle Entrate dove sarà e quando | le date delle prove scritte

Pubblicate le date delle prove scritte del maxi concorso dell'Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 2.700 funzionari con profilo giuridico-tributario, riservato ai laureati in materie economiche e giuridiche. Oggi, martedì 30 settembre, è stato pubblicato il calendario: l'esame si svolgerà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2025. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Concorso Agenzia entrate, prova il 29, 30 e 31 ottobre con tablet e Qrcode - L’Agenzia ha pubblicato il diario e le regole per il maxi reclutamento di 2. Da italiaoggi.it