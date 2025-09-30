Mausoleo di Augusto | addio agli storici cipressi

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il taglio degli alberi che solitamente accompagna la stagione autunnale sta mietendo vittime illustri. Sotto le lame metalliche delle motoseghe sono infatti finiti i cipressi che circondando il mausoleo di Augusto.L'avvio dei tagli“Questa mattina degli operai stavano abbattendo i cipressi, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mausoleo - augusto

Cerca Video su questo argomento: Mausoleo Augusto Addio Agli