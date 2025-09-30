Mauro | Si parla tanto di famiglia al Milan mi sembra tutto diverso dall’anno scorso

Massimo Mauro a 'Pressing', programma di 'SportMediaset', ha parlato del Milan vittorioso a San Siro contro il Napoli. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Mauro: "Si parla tanto di famiglia al Milan, mi sembra tutto diverso dall'anno scorso"

mauro parla tanto famigliaMauro: "Milan-Napoli 2-1? E' una vittoria nata dal gioco" - Massimo Mauro, ex giocatore, ha commentato così il rendimento di Modric e la vittoria del Milan contro il Napoli ai microfoni di Pressing:  Sul rendimento di Luka Modric: ... milannews.it scrive

