Maurizio Molinari censurato da Ordine Giornalisti Lazio per accuse infondate e offensive contro relatrice Onu Francesca Albanese - VIDEO
La notizia è stata diffusa dal sito 'Professione Reporter' da cui si apprende che Molinari ha ricevuto provvedimento per dichiarazioni rese a Rai News24 lo scorso luglio su presunte "sovvenzioni ricevute da Hamas e titoli di studio mai posseduti". Il legale Martinetti ha annunciato ricorso Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: maurizio - molinari
L'Aria Che Tira, Maurizio Molinari inguaia Elly Schlein: "Chi è il suo grattacapo"
Gaza, Maurizio Molinari nega la deportazione dei palestinesi: “È emigrazione volontaria”, Telese: “Gli sparano addosso” - VIDEO
Gaza, Maurizio Molinari nega la deportazione dei palestinesi: “È emigrazione volontaria”, Telese: “Gli sparano addosso” - VIDEO
Torniamo a parlare di #attualità Maurizio Molinari? #nonstopnews LIVE https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/… - X Vai su X
#tagada Maurizio Molinari sullo scontro sfiorato in Alaska tra jet russi e caccia americani - facebook.com Vai su Facebook
L’Ordine dei giornalisti del Lazio ha censurato Maurizio Molinari per le frasi su Francesca Albanese - Il provvedimento per le dichiarazioni del luglio scorso nella rassegna stampa di RaiNews 24. Segnala ilfattoquotidiano.it
Molinari "censurato" dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per aver criticato Albanese - Censurato per aver fatto il suo lavoro, adducendo fonti e argomentando quanto riferito in tv. Scrive iltempo.it