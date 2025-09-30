Maurizio Molinari censurato da Ordine Giornalisti Lazio per accuse infondate e offensive contro relatrice Onu Francesca Albanese - VIDEO

30 set 2025

La notizia è stata diffusa dal sito 'Professione Reporter' da cui si apprende che Molinari ha ricevuto provvedimento per dichiarazioni rese a Rai News24 lo scorso luglio su presunte "sovvenzioni ricevute da Hamas e titoli di studio mai posseduti". Il legale Martinetti ha annunciato ricorso Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maurizio molinari censurato ordineL’Ordine dei giornalisti del Lazio ha censurato Maurizio Molinari per le frasi su Francesca Albanese - Il provvedimento per le dichiarazioni del luglio scorso nella rassegna stampa di RaiNews 24. Segnala ilfattoquotidiano.it

maurizio molinari censurato ordineMolinari "censurato" dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per aver criticato Albanese - Censurato per aver fatto il suo lavoro, adducendo fonti e argomentando quanto riferito in tv. Scrive iltempo.it

