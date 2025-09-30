Mattia viene investito e ucciso a 16 anni | i pirati della strada scappano poi si consegnano alla polizia

Mattia Iannuzzo è morto a 16 anni. Il giovane è stato investito da un'auto mentre era in sella al suo scooter davanti alla villa comunale di Canicattì (Agrigento). Insieme a lui c'era una ragazza di 15 anni che è rimasta ferita. Dopo non aver prestato soccorso ai due minorenni, i pirati della. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: mattia - viene

L'applicazione e i tre milioni di utenti in pochi anni. Mattia Ferigutti: «La passione viene dalle superiori quando cercavo modi creativi per scaricare gratuitamente i programmi a pagamento» - facebook.com Vai su Facebook

Sì! Sei tu, Mattia. È tutto vero! #WorldAthleticsChamps #Atletica #Athletics #Tokyo2025 #Furlani - X Vai su X

Bimbo investito ad Adria, indagato per omicidio stradale l'uomo alla guida - Nelle prossime ore, si procederà a Padova con l'espianto degli organi della vittima, per volontà della fami ... Secondo rainews.it

Mattia Cardascia, il funerale del sedicenne morto investito in moto con Giulio Pizzolato ad Arzignano: lacrime, abbracci e le note di Tiromancino e Mengoni. La sorella: «Ti ... - «Ciao Mattia, il ricordo del tuo sorriso e della tua dolcezza sarà cura per i nostri cuori infranti». Come scrive corrieredelveneto.corriere.it