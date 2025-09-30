Mattia Falciani vince l’argento nel salto in lungo al Trofeo delle Province
Medaglia d’argento e record personale per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo al Trofeo delle Province della categoria Ragazzi. Il giovane atleta, nato nel 2012, ha indossato i colori della rappresentativa aretina per gareggiare a Pisa nel salto il lungo con i coetanei del resto della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
