Mattarella | Tra Italia e Azerbaigian massima collaborazione e amicizia – Il video

(Agenzia Vista) Baku, 30 settembre 2025 “I nostri due paesi dimostrano come è possibile sviluppare la collaborazione, abbracciare sempre più settori, per far crescere insieme il benessere dei nostri paesi: sono lietissimo di essere qui e grato al presidente Ilham Aliyev di avermi invitato per la seconda volta e ribadirgli l’apprezzamento per il suo ruolo e il suo impegno in sede internazionale”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente dell’Azerbaigian in occasione della visita ufficiale a Baku. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

