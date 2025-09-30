Mattarella | ' sicurezza energetica sempre più cruciale'

Astana, 30 set. (Adnkronos) - "L'Italia è oggi è il primo partner commerciale del Kazakistan in Europa, con un ruolo di punta anche in alcuni comparti strategici, come quello della sicurezza energetica, sempre più cruciale in una fase storica che ci pone davanti all'enorme sfida della transizione energetica, indispensabile per assicurare la dimensione ambientale della sostenibilità nell'interesse delle future generazioni". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

