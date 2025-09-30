Mattarella | servono percorsi di dialogo che aiutino la pace

Dal Kazakistan il Presidente della Repubblica incoraggia al dialogo per nuovi percorsi di pace. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Mattarella in Kazakistan: «Servono percorsi di dialogo che aiutino a mantenere la pace e la stabilità» - «Viviamo oggi più che mai in un’era di conflitti e tensioni che travalicano ampiamente i confini non solo nazionali e regionali, e che mettono in discussione principi e regole universali ... Lo riporta msn.com

mattarella servono percorsi dialogoMattarella, servono percorsi di dialogo che aiutino la pace - "Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata, prescindendo dalla collaborazione con gli altri P ... msn.com scrive

