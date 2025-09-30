Mattarella | Pubblica amministrazione ha bisogno di lavoratori competenti e imparziali – Il video

(Agenzia Vista) Astana, 30 settembre 2025 "Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo determinante nel soddisfacimento dei bisogni pubblici e nel perseguimento degli obiettivi della collettività. La persona al centro dell’attività della pubblica amministrazione è alla base delle scelte democratiche operate dai nostri Paesi. La Pubblica Amministrazione si avvale in modo determinante di una attività diretta a formare un’entità di persone competenti, preparate, imparziali, capaci di esprimere uno spirito indipendente nella loro attività, per assicurare il principio dell’eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, la tutela dei diritti, il soddisfacimento dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mattarella - pubblica

Mosca pubblica elenco presunti ‘russofobi’, nella lista anche Mattarella: Tajani convoca ambasciatore

Mosca pubblica la ‘lista nera’ dei russofobi: ci sono Mattarella, Tajani e Crosetto

Mosca pubblica lista dei "russofobi" che hanno "incitato all'odio contro Moc", da Mattarella a Joe Biden, da Tajani a Von Der Leyen: tutti i nomi

Visita Ufficiale nella Repubblica del Kazakhstan il Presidente Mattarella è intervenuto alla Scuola Nazionale per la Pubblica Amministrazione di Astana Il video: https://youtu.be/NGVqcxPVkfo?si=mWmDX_nrajXa76De… - X Vai su X

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alla Flotilla perché affidasse al Patriarcato Latino di Gerusalemme il compito di consegnare gli aiuti a Gaza. Poco fa, la Flotilla ha risposto così: “Abbiamo ricevuto la proposta da parte del Pr - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: "Pubblica amministrazione ha bisogno di lavoratori competenti e imparziali" - "Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo determinante nel soddisfacimento dei bisogni pubblici e nel perseguimento degli obiettivi della collettività. Segnala ilgiornale.it

Mattarella: 'persona al centro attività pubblica amministrazione base democrazia' - Le "proficue interazioni tra istituzioni, imprese, realtà economiche accademiche, nonché, per restare nell'alveo di questa istituzione che oggi cortesemente mi ospita, am ... Secondo msn.com