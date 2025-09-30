Mattarella | ' persona al centro attività pubblica amministrazione base democrazia'
Astana, 30 set. (Adnkronos) - Le "proficue interazioni tra istituzioni, imprese, realtà economiche accademiche, nonché, per restare nell'alveo di questa istituzione che oggi cortesemente mi ospita, amministrazioni pubbliche, dei rispettivi Paesi hanno un punto focale: le persone. E proprio questo fondamento, nel contesto del rapporto tra i nostri popoli, tra i nostri cittadini, studenti, amministratori, che mi fa apprezzare il vostro invito a questo incontro. Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo determinante nel soddisfacimento dei bisogni pubblici e nel perseguimento degli obiettivi della collettività. 🔗 Leggi su Iltempo.it
